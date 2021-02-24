Türkiye’yi Ergo projesi ile temsil edecekler

Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan Diamond Challenge Liselerarası Girişimcilik Programı, Türkiye'de ikinci kez EGİAD partnerliğinde İzmir'de gerçekleşti. Türkiye ön elemelerini 5 girişimci ekibin kazandığı yarışmanın finali, EGİAD tarafından online olarak gerçekleştirildi. Zorlu bir mücadeleye sahne olan yarışmanın finalini İstanbul Hisar Okulları öğrencileri, Ergo projesi ile kazandı. Öğrenciler ABD'de Türkiye'yi temsil edecek.

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