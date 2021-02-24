Yol ayrımındaki kazada 4 yaralı

İZMİR Bergama'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Yalnızev köyü yol ayrımında meydana geldi. Bergama'dan İzmir istikametine giden F.F. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen T.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan F.F, T.E, H.D. ve N.F. yaralandı.

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