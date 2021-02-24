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Haberler Yaşam Yol ayrımındaki kazada 4 yaralı

Yol ayrımındaki kazada 4 yaralı

Yol ayrımındaki kazada 4 yaralı

24.2.2021

İZMİR Bergama'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Yalnızev köyü yol ayrımında meydana geldi. Bergama'dan İzmir istikametine giden F.F. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen T.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan F.F, T.E, H.D. ve N.F. yaralandı.
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