4 şehit verince mağdurlara kucak açtı

Hakkari'de, 1984 yılında PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyünde koruculuk yapan babası Ubeydullah Demir ile amcaları Osman, Sait ve Naif Demir'i teröre şehit veren inşaat mühendisi Mesut Demir, İzmir Şehit Aileleri Derneği'nde kendisi gibi terör mağduru olan ailelere yardım ediyor. Diğer amcası Yusuf Demir'in de PKK tarafından 1995'te yol kesme esnasında yakalanarak kurşuna dizilmesi sonucu ağır yaralanarak terör gazisi olduğunu anlatan Mesut Demir, terör örgütünün birçok Kürt vatandaşın ocağını yıktığını söyledi. Demir, "Terör bir Kürt sorunu değil. Öyle olsa bizler burada olmazdık. Şer odakları bütün İslam coğrafyasında ırkçılığı yayarak ayırmaya çalışıyorlar. PKK'nın sesi olan HDP Kürtlerin hakkını savunmuyor. Kürtlerin ocağını yıktılar. Köyleri yaktılar" dedi.

KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Demir, terörün en acı yüzünü gördüğünü belirterek, "9 yaşına kadar köyde yaşadıktan sonra Hakkari şehir merkezine taşındık. Köyde olduğumuz zamanlar 4-5 ay kadar köy yolları kapanırdı, şehirle iletişim yoktu. Şehir merkezine geldiğimizde yine terörün gölgesindeydik. Şehir merkezindeki evimiz tarandı. Ben, kardeşim ve kuzenimin içinde olduğu araca roketatarla saldırıldı ve saniye farkıyla kurtulduk. Sürekli bir çatışma hali vardı. 90'lı yılların tamamı neredeyse böyle geçti" diye konuştu. İnsanın kaderini değiştirmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Çok çalıştım ve Dokuz Eylül Üniversitesi inşaat mühendisliğini kazandım. İzmir'e ilk geldiğim dönemde burada Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bana sahip çıktı. Ben de mezun olduktan sonra gönüllülük esasıyla burada hizmet vermeye başladım. Şehit çocukları için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



'TERÖRÜN AMACI ÜLKEYE ZARAR VERMEK

TÜRKİYE'DEKİ terör olaylarında dış güçlerin de desteği olduğunu söyleyen Mesur Demir, "Silah desteği veriyorlar. Bu konularda vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyoruz. İzmir şehit ailelerinde 7 kişilik yönetim kurulunun 4'ü Kürt kökenli. PKK'nın terör olaylarında en çok Kürtler zarar gördü. İzmir'deki şehit ailelerinin bile yüzde 70'inden fazlası Kürt kökenli ailelerden oluşuyor. Hendek olaylarında 9 tane şehir yakılıp yıkıldı. Orada da öldürülen sivil vatandaşların tamamı Kürt. Milletçe bir olmalıyız. Onlar bu ülkeye ne kadar çok zarar veririz onun derdindeler" dedi.

Tolga TEKİN