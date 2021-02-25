Apartmanda arıza çıktı

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem sonrası park yapılması konusunda sosyal medya üzerinden kampanya başlatılan Rıza Bey Apartmanı için mülk sahipleri, dün yıkılan apartman önünde bir araya geldi.

ENKAZ ALANINDA BULUŞTULAR

Bina altında yer alan dükkanlar ile birlikte 35 hak sahibinin olduğunu belirten apartman sakinleri, 35 kişiden sadece 1 kişinin park istediğini, geri kalan 34 mülk sahibinin de yıkılan apartmanlarının yerine yeniden apartman yapılmasını talep ettiklerini açıkladı. Depremin ardından iki çocuğunu, iki yeğenini ve annesini kaybeden Emine ve Hüseyin Yücel çiftinin sosyal medya üzerinden başlattığı "Rıza Bey Parkı Park Olsun" kampanyası sonuç buldu. Depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan düzenlemesi yapılması ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edilmesi için çalışma başlatıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Ancak Rıza Bey Apartmanı'nın diğer sakinleri park isteğine karşı. Diğer apartman sakinleri dün enkaz alanında bir araya gelerek 'park istemiyoruz' adı altında basın açıklaması yaptı.

DİLEKÇELERİNİ VERDİLER

Apartman sakinlerinden avukat Emre Koçak "Sadece bir kat maliki 'Rıza Bey Apartmanı park olsun' diye kampanya başlatıp, sanki diğer kat malikleri de destekliyormuş gibi tüm yetkililer ile görüşüp ikna etmiş" dedi. Sözlerine devam eden Koçak, "Diğer 31 kat maliki park olsun istemiyor, bunu Bakan Bey'e de söyledik, ayrıca Rıza Bey Apartmanı park olmasın, yerinde yapılsın talebiyle dilekçeler verdik" diye konuştu.





'BU ACIDAN SONRA HAK SAHİPLİĞİ SADECE MAL VE PARA DEĞİLDİR'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Rıza Bey Apartmanı'nın yerinin hatıra alanı olacağını açıklaması, enkaz altında hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (2.5), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel'in (9) ailesini sevindirdi. Depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan günlerce umutlu haber almayı beklediklerini hatırlatan Diren ve Feda'nın annesi Emine Yücel, "Rıza Bey Apartmanı'nın yeşil alan olarak ayrılması kamu yararına. Buradaki bazı hak sahipleri ev istedi. Rezerv alanına gitmek istemediğini belirtti. Bakanlık kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Tüm hak sahiplerine ev verilecek. Devlet kira ve eşya yardımı yapıyor. Açıkta kalan kimse yok. Hak sahipliği var ama böyle bir acıdan sonra hak sahipliği sadece mal, eşya, para değildir. Tüm İzmirlinin isteği, vicdanın oluşturduğu ses buydu. Herkes evlerini alacak. Kararın açıklanmasından sonra beni ağlayarak arayanlar oldu. Burada hayırlar yapacaklar. Burası bizim için bir ağıt yakma ve anma parkı olarak kalacak. Benim bundan sonraki tek mutluluğum başka annelerin bu acıyı yaşamamaları" dedi.

Fatih ŞENDİL

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