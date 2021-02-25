Böbreği yetmeyince askı yetişti

AYDIN'DA böbrek yetmezliği bulunan 30 yıllık eşine böbreğini veren Mustafa Oruç (57), eşini sağlığına kavuşturdu. Efeler ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşe Oruç'a (57), 5 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Doktorları, diyaliz tedavisi gören kadının nakil olması gerektiğini söyledi. Uygun donör bulunamayınca eşinin tetkikleri yapıldı ve böbreğin nakil için uyumlu olduğunu belirlendi. Oruç'un böbreği, Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3 saat süren operasyonla eşine nakledildi.

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