Embriyosunu dondurdu 3 yıl sonra anne oldu

3 yıl önce lenfoma kanseri tanısı koyulan Deniz Işık (38), kemoterapi öncesinde doktorunun "Embriyolarını dondurtabilirsin" önerisine uyunca hayalleri de gerçek oldu. Menapoza giren genç kadın doğurganlığını kaybetmesinin ardından, dondurulmuş embriyosuyla gebe kaldı ve anne oldu. Işık, "Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Deniz Işık, bebeği Aslan ve eşi Onur ile kontrole geldikleri Kent Hastanesi'nde doktorlarını ziyaret edip mutluluklarını paylaştı.