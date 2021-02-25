3 yıl önce lenfoma kanseri tanısı koyulan Deniz Işık (38), kemoterapi öncesinde doktorunun "Embriyolarını dondurtabilirsin" önerisine uyunca hayalleri de gerçek oldu. Menapoza giren genç kadın doğurganlığını kaybetmesinin ardından, dondurulmuş embriyosuyla gebe kaldı ve anne oldu. Işık, "Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Deniz Işık, bebeği Aslan ve eşi Onur ile kontrole geldikleri Kent Hastanesi'nde doktorlarını ziyaret edip mutluluklarını paylaştı.
Embriyosunu dondurdu 3 yıl sonra anne oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.