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Haberler Yaşam Merkez Bankası’ndan TL hamlesi

’ndan TL hamlesi

Merkez Bankası’ndan TL hamlesi

25.2.2021

MERKEZ Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi geldi. Bankaların Merkez Bankası'nda bulundurması gereken zorunlu karşılık oranlarını, TL cinsi yükümlülüklerde 200 baz puan artırdı. Zorunlu karşılık düzenlemesinde yapılan değişikliklerle Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artması, döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin ise 500 milyon dolar azalması öngörülüyor.

NEDİR?
ZORUNLU karşılık; mevduat bankalarının piyasadan topladıkları mevduatlara karşılık TCMB'de bulundurmak zorunda oldukları mevduat oranıdır. Zorunlu karşılıkların artmasıyla TL arzını azaltılması ve mevduatın maliyetinin yükseltilerek kredi genişlemesinin yavaşlaması hedeflenir.

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