Müge Anlı Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Lise birinci sınıf öğrencisi kız 4 gündür kayıp. 15 yaşındaki Helen'i 17 yaşındaki kuzeni kaçırdı. Nişanlandığı amcasının oğlu tarafından kaçırılan Helen nerede? Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle sevdikleriniz güvende kalmaya devam ediyor. Bir güzel haber de Balıkesir'den geldi. 69 yaşındaki adamdan gelen güzel haberi vermek üzere ailesi arandı. Enver Bey'in evi bulamadığı için kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri ile evine giden adamı kardeşi kapıda karşıladı. On yıldır karanlıkta kalan bir kadın kaybı. Gördüm diyen eski eşin arkadaşı, 10 yıldır haber bekleyen kardeşler İstanbul Emniyetindeler... Güldane Biçer'in şüpheli kaybıyla ilgili yayının ardından kardeşler ifade verdi. Arkadaşı Kamil, Güldane Biçer'i gördüğünü neden söyledi? Güldane Biçer eşinden şiddet görüyor muydu? Güldane Biçer'in eşinin akrabası konuştu. Kaybolmadan bir gün önce tartıştıklarını, son dönemde çok değiştiğini söyledi. 15 yaşındaki Helen bulundu.

Eskişehir'de katledilen aile ile ilgili Müge Anlı'da şok iddia!