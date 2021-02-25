Müge Anlı'da bugün yaşananlar! Kan donduran Güldane Biçer cinayet itirafı

Müge Anlı canlı yayınında bugün Güldane Biçer'in kaybı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sır olay on yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Kocası, Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. Gece geç saatlerde emniyet ekipleriyle beraber Büyükçekmece bölgesine giderek eşini gömdüğü yeri gösterdi. Güldane Biçer ise 10 yıl sonra gömüldüğü yerden kemikleri çıkarak bulundu. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü? İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Lise birinci sınıf öğrencisi kız 4 gündür kayıp. 15 yaşındaki Helen'i 17 yaşındaki kuzeni kaçırdı. Nişanlandığı amcasının oğlu tarafından kaçırılan Helen nerede? Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle sevdikleriniz güvende kalmaya devam ediyor. Bir güzel haber de Balıkesir'den geldi. 69 yaşındaki adamdan gelen güzel haberi vermek üzere ailesi arandı. Enver Bey'in evi bulamadığı için kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri ile evine giden adamı kardeşi kapıda karşıladı. On yıldır karanlıkta kalan bir kadın kaybı. Gördüm diyen eski eşin arkadaşı, 10 yıldır haber bekleyen kardeşler İstanbul Emniyetindeler... Güldane Biçer'in şüpheli kaybıyla ilgili yayının ardından kardeşler ifade verdi. Arkadaşı Kamil, Güldane Biçer'i gördüğünü neden söyledi? Güldane Biçer eşinden şiddet görüyor muydu? Güldane Biçer'in eşinin akrabası konuştu. Kaybolmadan bir gün önce tartıştıklarını, son dönemde çok değiştiğini söyledi. 15 yaşındaki Helen bulundu.

Güldane Biçer'e ne oldu? Müge Anlı canlı yayında kan donduran itiraf