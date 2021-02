Teröristleri kazdıkları hendeklerine gömdüler

2015 yılında Diyarbakır Sur'da terör örgütü PKK ve yandaşlarının hendek kazıp barikat kurduğu Sur ilçesinde Türk ordusu ve polisi tarih yazdı. Operasyonlarla birlikte Sur terör örgütünden temizlendi, Türk askeri terör yandaşlarına Sur'u dar etti. Kahramanlık destanlarının yazıldığı Sur'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş 26 yaşındaki Manisalı Serdar Denizer de, terör örgütüne karşı mücadele verdi. Ancak PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu 23 Aralık 2015'te şehit düştü.



GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİ

Oğlunun kahramanlıklarını anlatan baba Tahsin Denizer, "Oğlum 8 yıllık askerdi. Bölük komutanına "komutanım bende operasyonlara katılacağım, komutanımıza söyleyin." demiş. O da "Serdar ben söylemem git sen kendin söyle, yarın bir şey olursa vebalini ben çekemem" demiş. Serdar şehit olduktan sonra o da askerliği bırakmış.Arkadaşları da onu çok seviyormuş. Birliğinde de başarılı birisiymiş" dedi. Manisa Akhisar'da yaşayan Denizer'in ailesi acı haberle yıkıldı.





HATIRALARIYLA YAŞIYOR

Baba Tahsin Denizer, kıyamadığı oğlunu toprağa verdi. Şehit oğlunun anlatan baba Tahsin Denizer, oğlunu hiç unutamadığını anlattı. Şehit oğlunun haberini ilk televizyonda gördüğünü ve o günden bu yana televizyon izlemediğini söyleyen baba Tahsin Denizer, "2008 yılında Ankara Beytepe'de okulunda okudu. Ondan sonra Gümüşhane Kelkit'e tayini çıktı. Orada bir süre kaldıktan sonra Diyarbakır'a tayini çıktı. Diyarbakır'da 4. yılındaydı ve ben onun yanına hiç gidemedim. Manisa Kırkağaç'a tayini çıkacaktı" dedi. Oğlunun hainlere geçit vermediğini ve kahramanca şehit düştüğünü anlatan baba Tahsin Denizer, "Dünya var oldukça Serdar'lar tükenmez. Benim oğlum orayı teröristlere dar etti. Bunu hatırladıkça onunla gurur duyuyorum. Bu vatan için şehit düştü. Acısı kalbimde, onu hatıralarımda yaşatıyorum. Tarlaya gittiğimde oturduğumuz yerlerde hep o aklıma geliyor. Elinin dokunduğu kiremitleri sakladım. Oğlum o kiremitlere dokunmuştu. Şehitliğe gittiğimde ilk olarak anıtın önünde Türkiye Cumhuriyeti şehitleri adına dua ediyorum ondan sonra rahmetlinin başucunda dua ediyorum. Şehitlerimizin tek tek mezarının başında dua ediyorum. 5 yıldır hepsine dua etmeyi hiç bırakmadım" diye konuştu. Şehit torununu çok seven 83 yaşındaki dede Celal Denizer, şehidinin fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor. Dede Celal Denizer, "Serdar benim ikinci torunumdu. Onu çok seviyordum. Serdar'ımın şehit haberini duyunca çok üzüldüm. Allah kimseye evladı ve torunuyla sınamasın. Torunum serdar Denizer ile gurur duyuyorum. Şahadet mertebesi herkese nasip olmaz" dedi.



ŞEHİTLİKTE HUZUR BULUYOR

ŞEHİTLİKTE huzur bulduğunu anlatan Tahsin Denizer, "23 Aralık 2015 tarihinden bu yana şehitliğe gidiyorum. İlk zamanlar her gün gidiyordum. Bazen günde 3 kere gittiğim bile oluyordu. Ama artık tansiyon hastalığım çıktı. Onu hiç unutmuyorum. 24 saat aklımda. Üç günde bir şehitliğe gidiyorum. Akhisar'ın şehitlikte yaklaşık 14 tane şehit var. Bazılarının annesi babası gelemiyor. Çok yaşlı olanlar var. Bir tek korkum bir gün bende ölürsem o şehitliğe kim bakacak. Biz her gün gidiyoruz temizliyoruz orayı. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Oğlumuzun adını yaşatmak için Efendi mahallesi 267 Sokak'a ve İmam Hatip Ortaokuluna ismi verildi. Okulu devamlı ziyaret ediyorum. Allah razı olsun devletimizden. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Kenan MOLLA