Umutsuz aşık köyüne döndü

UŞAK'TA 30 yıl önce sevdiği kıza kavuşamadığı için dağa çıkarak mağaralarda yaşayan 72 yaşındaki Durmuş Ali Duman köyüne döndü. Yaşlı adamı, muhtar Ramazan Temel, köye dönmeye ikna etti. Yaşlı adam, temizlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

İHSAN KARATAŞ