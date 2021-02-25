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Haberler Yaşam Umutsuz aşık köyüne döndü

Umutsuz aşık köyüne döndü

Umutsuz aşık köyüne döndü

25.2.2021

UŞAK'TA 30 yıl önce sevdiği kıza kavuşamadığı için dağa çıkarak mağaralarda yaşayan 72 yaşındaki Durmuş Ali Duman köyüne döndü. Yaşlı adamı, muhtar Ramazan Temel, köye dönmeye ikna etti. Yaşlı adam, temizlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

İHSAN KARATAŞ

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