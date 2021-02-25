Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucuyla yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir'den Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, İzmir'den Aydın'a giriş yapan 35 AGY 905 plakalı lüks aracı takibe aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araç otoban uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, şehir merkezine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Burak U. Orta Mahalle 221 sokaktaki evinde yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Vücut geliştirme antrenörü ve üniversite öğrencisi olan Burak U'nun ev arkadaşı Hakan G. de gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Burak U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.