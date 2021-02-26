7’den 70’e herkese faydalı Rezene çayı

Vücutta bulunan serbest radikallerin yarattığı etkiler ile antioksidan maddeler arasındaki denge, zaman zaman bozulabilir. İmmün sistemin zayıflamasına bağlı olarak bazı sağlık problemlerine yol açabilen bu durum, bitkisel çaylarla dengelenebilir. Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir. Anemi olarak tanımlanan kansızlığa da iyi geldiği düşünülen rezene çayının bilinen faydalarından bazıları şunlar:



■ Ses kısıklığını giderir.

■ Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

■ Bebeklerde gaz sancısını giderir.

■ Anne sütünü artırır.

■ Baş ağrısını azaltır.

■ Gözlerdeki şişliği azaltır.

■ Yetişkinlerde mide ve bağırsak sistemini rahatlatır.

■ Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlere iyi gelir.

■ Kasları gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar.

■ İdrar söktürücü özelliği ile ödemi azaltır.

■ Cilt dokusunu yeniler ve cildi canlandırır.

■ Bağışıklığı güçlendirir.

■ Vücuttaki iltihabı azaltır.

■ Metabolizmayı hızlandırır.

■ Regl sancılarını hafifletir.



NASIL HAZIRLANIR?

REZENE çayı, demlenmeye hazır poşetler hâlinde satın alınarak sıcak suyla kolayca demlenebileceği gibi aktardan alınan rezene yaprağı ve tohumları ile de hazırlanabilir. Bir cezvede su kaynatılırken başka bir kapta, 1 su bardağı rezene çayı için 1 çay kaşığı rezene tohumu ezilir. Su kaynamaya başladığında ezilen tohumlar cezveye atılır. Arzuya göre rezene yaprağı da koyulabilir. Çay, bir-iki dakika kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra ocak kapatılır ve 5 dakika kadar demlenmesi için bekletilir. Cezvedeki rezene çayı süzülerek fincana alınır ve soğumadan tüketilir. Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, "Tüm bitkisel çaylarda olduğu gibi rezene çayı da dikkatli ve az miktarda tüketilmelidir. Aşırı tüketimi sağlığa zararlı olabilir. Gebelerin ve yaşlıların tüketmeden önce mutlaka hekimden görüş alması gerekir" diyor.