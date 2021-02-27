AK Partili Kaya’dan Selvitopu’na plan eleştirisi

İZMİR Uzundere'de yapılması planlanan üniversite alanına TOKİ binasının inşa edilecek olması tartışmalara neden oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun "yeni planda yeni bir şey yok" sözleri üzerine AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya açıklamalarda bulundu. Kaya "30 bin başvuru alan, kurada 750 kişinin hak sahibi olduğu konutları, çatlasanız da patlasanız da yapacağız" dedi.

'HALKA KARŞI SES YÜKSELTİYOR'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planında alanın yüzde 50'si üniversite, yüzde 17'si TOKİ olarak tasarlandı. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP'li baş istemezükçü sayın Selvitopu, partisinin milletvekilleri ile birlikte halka karşı ses yükseltiyor. Diyorlar ki, 'Üniversiteye karşıyız, istemiyoruz. TOKİ konutlarına karşıyız, istemiyoruz. Dar gelirli halkın kira öder gibi ev sahibi olmasına karşıyız, istemiyoruz.' Partilerinin adında 'halk' olmasına aldanmayın. Bunların halk diye bir derdi yok. 30 bin başvuru alan, kurada 750 kişinin hak sahibi olduğu konutları, çatlasanız da patlasanız da yapacağız. Hemşerilerimizin umutları, hayalleri ve mutluluğuna düşman olanları sevindirmeyeceğiz" diye konuştu.