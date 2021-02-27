Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, DP’den istifa etti

BALIKESİR'İN Ayva-lık ilçesinde, 2019 yerel seçimlerinde Demok-rat Parti'den seçilen Belediye Başkanı Mesut Ergin, görevini bağımsız sürdürme kararı aldı. Bağımsız belediye baş-kanı sıfatıyla tüm Ayva-lık halkıyla dayanışarak görev yapmaya devam edeceğini söyleyen 'SADECE BİR TERCİH'ERGİN istifasını, "Beni bu göreve siyasi görü-şü çok farklı olsa da ortak kaygısı Ayvalık olan sağduyulu sizler taşıdınız. Sırf bu yüz-den bile sizlere şükran borcum var ve bu borcu ödemek için bundan sonra da gece gündüz çalışacağımdan kuş-kunuz olmasın. Bağım-sız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp, gündelik siya-setten uzak belediyeci-lik hizmetini sürdürme-ye yönelik bir tercihten ibarettir. Bugünden iti-baren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız Belediye Başkanı sıfatı ile sürdü-receğimi saygılarımla arz ederim" açıklama-sıyla duyurdu

SUAT SALGI