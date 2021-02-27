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Haberler Yaşam Cani babadan pişkin savunma!

Cani babadan pişkin savunma!

Cani babadan pişkin savunma!

27.2.2021

BALIKESİR'DE arabasına GPS yerleştirdiği doktor kızını takip edip 20 kez ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz, mahkemede yaptığı pişkin savunmayla 'pes' dedirtti.

Yılmaz, önceki duruşmada "Akıl sağlığım yerinde değil" diyerek kendisini savunmuştu. Dünkü duruşmada hakimin "Sağlığın yerinde değilse silahı nasıl aldın" sorusu üzerine cani baba, "Ruhsat alınırken çok ayrıntılı bir inceleme yapılmıyor" sözleriyle kendini savundu.

Duruşma, Mustafa Ali Yılmaz'ın sağlık raporunun beklenmesi için 17 Haziran tarihine ertelendi.

■ SUAT SALGIN

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