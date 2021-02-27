Evlat nöbetinde yeni cephe açıldı

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Diyarbakır'dan sonra Van'da da oturma eylemine başladı. Uzun süredir Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan ailelerin mücadelesi sürüyordu. HDP'nin Diyarbakır'daki başkanlık binası ise ailelerin evlatlarını istediği süreçte tadilata girdiği gerekçesiyle kapatılmış, aileler bunun bir kaçış olduğunu söylemişti.

VAN'DA DA DİRENİŞ BAŞLATTILAR

VAN'DA çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 7 aile, ellerinde pankartlarla evlatlarını terör örgütünden geri istedi.



HDP'Lİ KADININ TEPKİSİ PES DEDİRTTİ

EVLATLARI değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, ellerindeki 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle Van HDP İl Binası kadar yürüdü. Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP'li kadının gülerek karşılık vermesi tepki topladı.