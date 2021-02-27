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Haberler Yaşam Kimyasalları atmak için brokoli tüketin

Kimyasalları atmak için tüketin

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen sebzelerden biri de brokolidir. Çiğ, haşlanarak, yemeği yapılarak ya da salata olarak tüketilen bu minik ağaç şeklindeki sebze, beyinden kemiklere kadar vücudumuzu korurken kimyasalları atmamıza da yardımcı oluyor

Kimyasalları atmak için brokoli tüketin

27.2.2021

Günlük hayatta vücudumuz çok sayıda kimyasala maruz kalıyor. Ancak tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerle de vücudumuza giren kimyasallardan kurtulmak mümkün. Bu zararlı kimyasallarla en iyi mücadele eden sebzelerin başında brokoli geliyor.

HÜCRE DOSTU

Brokoli, A, C ve E vitamini ve karotin barındırıyor. Antioksidan bakımında da zengin olan bu sebze, hücreleri serbest radikallere karşı koruyor. Brokolinin tohumundan yeni çıkmış olan brokoli filizleri, diğer sebzelere göre 50 kat daha fazla sülforafan taşıyor. Sülforafan ise kanserli hücrelerin büyümesini engellemekle birlikte onları öldürebiliyor.

VÜCUDU TEMİZLER

BROKOLİ, güçlü yapısı ile vücuttaki istenmeyen kimyasalları ortadan kaldırır. K vitamini kaynağı olan brokoli, kemiklerin mineral yoğunluğunun korunmasında önemli bir rol oynar. Bu vitamin, kalsiyumla birlikte dişlerinizi de korumanıza yardımcı olur.

KALP VE KARACİĞERİ KORUR

KAN damarlarını güçlü tutarak, kalp hastalıklarına karşı kalkan olur. Brokoli tüketimi, kalbin kan pompalama yeteneğini geliştiriyor. Ayrıca lifli olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp krizlerini önler. Uzmanlara göre brokoli karaciğer kanserini önlüyor, hatta tedavisine de yardımcı oluyor.
Kilo kaybına yardımcı olur

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