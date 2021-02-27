Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlattı! Ekranlara dönecek mi?

ki yıl önce banyosunda düşünce hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde ise tedavisi evde devam ediyor. Durumu giderek daha da iyi bir hale gelen Erbil, Posta'ya verdiği röportajda ekranları çok özlediğini söyleyerek yeniden ekranlarda olup olmayacağını açıkladı.

Sağlık durumundan bahseden ünlü şovmen, şunları söyledi:

"İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. 'Sadece elimi oynatabileyim' diye dua ediyordum.''

''Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. 'İyilik yap denize at' demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum."

Uzun yıllar ekranda program sunuculuğu yapan Mehmet Ali Erbil, "Ekrana geri dönecek misiniz? sorusuna ise üzen şu cevabı verdi:

"Çok teklif de geliyor ama henüz hazır hissetmiyorum. Bakalım, ilerleyen zamanlarda o da olur inşallah."

Aşık olma ihtimalinden bahseden Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Yok gibi görünüyor. Yeterince deneyimim var, her şeyi tattım. Yeterince ders aldım, ders verdim. Hiç öyle sosyal medyadan flört edeyim kafasında da değilim. Sıkılmışım demek ki."