O bakım merkezi daha önce de suçlanmış!

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, 25 yaşındaki engelli A.B.T'ye darp görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Görüntülerin ardından, başka bir engelli bireyin ailesinin de aynı kurum hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 2019 yılında serebral palsi (SP) hastası kardeşi Sabiha Aksoy'un (26) bakımsızlıktan vefat ettiğini iddia eden Mehmet Aksoy, "Maddi ve manevi tazminat davası açtık. A.B.T'nin uğradığı darp görüntülerini görünce büyük üzüntü yaşadık. O arkadaşımızın darp edildiği odayı ben görmüştüm. Bir an 'acaba kardeşime de mi bunu yaptılar?' diye düşündüm. Şiddete uğrayan kardeşimizin ailesi ile de görüşme halindeyiz.