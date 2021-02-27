Yangın faciasına tiner sebep oldu

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde kapalı olan restoranda çıkan ve 3 kişiye mezar olan yangına sobayı tutuşturmak için dökülen tinerin sebep olduğu ortaya çıktı. Olayda bekçi Serhan K. odun almak için dışarı çıktığı esnada Ahmet Dedeşin sobanın içine tiner dökerek yakmak isteyince büyük bir patlama meydana geldi. Sobanın etrafında oturan 2 yabancı uyruklu kadın ile Ahmet Dedeşin alev içinde kalırken, Bekçi Serhan K. ise jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.



TANINMAYACAK HALDELERDİ

İHBAR üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işletmedeki yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından harabeye dönen restorana giren jandarma ekipleri, giriş kapısında Ahmet Dedeşin, cam kenarında ise yabancı uyruklu 2 kadının cansız bedenlerine ulaştı.

Tamamen yanarak tanınamayacak hale gelen cenazeler, binadan çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölenlerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin içerisinde Farsça belgelere ulaşıldı. Ölen kadınların kimlik tespitinin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP