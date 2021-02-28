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Haberler Yaşam Nehir, bir kez daha başardı

Nehir, bir kez daha başardı

Nehir, bir kez daha başardı

28.2.2021

YAŞAR Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Almanya'nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin kabul sınavlarında tam puan alarak mükemmel derece ile üniversitenin piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı. Sınav jürisindeki profesörler tarafından 'sıra dışı bir yetenek' olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Nehir, tüm dünyada çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza attı.
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