Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi: Mayıs ya da Haziran’da hayat normale döner

KORONA virüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklama yaptı.

Şahin, Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi. Aşılamaya vurgu yapan Prof. Dr. Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması" dedi.