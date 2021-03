3 boyutlu atölye ile kişiye özel işitme cihazları DUYMER’de

Danimarka, Amerika ve Almanya menşeili işitme cihazlarının Türkiye tek yetkili distribütörü olan Duymer İşitme Cihazları, yenilikçi yaklaşımı, üstün hizmet ve lojistik ağıyla birlikte bir yeniliğe daha imza attı. Türkiye genelinde 3 farklı şehirde, TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan, günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip atölyesiyle birlikte başarılarına bir yenisini daha ekledi. Üç boyutlu montaj ve kalıp üretimi yapabilen atölye, Türkiye genelinde bulunan 100 Duymer şubesi ve Türkiye genelindeki işitme cihazı kullanıcılarının hizmetine açıldı.



'YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUZ'

22 yıldır işitme sektöründe hizmet vermeye devam eden Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Her zaman aynı şeyi deneyip yeniliğe açık olmayan firmalar günün sonunda hastalarına sundukları hizmet standartlarını geliştiremez ve sonunda hasta memnuniyetsizliği başlar. Duymer ailesi olarak her daim yeni fikirlere ve inovasyona açık olan bir firma olup gece gündüz demeden hizmet standartlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi de Türkiye'de bir ilk olarak teknik servisimizde son teknoloji ürünler olan 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile kişiye özel işitme cihazı üretimine başladık" diye konuştu.



İLK DEFA TÜRKİYE'DE

Her bireyin kendisi gibi işitme kaybının da özel olduğunu belirten Salih Baz, "Bu nedenle işitme cihazı seçiminde ve uygulamasında kişiye özgü bir yol izlenmelidir. Bireye özgü çözüm odaklı yaklaşımla çalışan Duymer İşitme Cihazları, üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi tam otomasyon şeklinde hizmete açtık" dedi. Üç boyutlu işitme cihazı atölyesini sektörde bir ilk olarak nitelendiren Salih Baz, "Bu sayede hastalarımızın kulak izleri genel merkeze geldiğinde montaj süreci başlamadan önce yapay zeka teknolojisine sahip Danimarka

menşeili tara-yıcılar ile taranacak sonrasında sahip oldu-ğumuz özel yazılımlar-la beraber hastalarımızın kendi kulak ölçülerine göre dizayn edilip son aşamada da Amerikan malı üç boyutlu yazı-cılarımızda üretilecektir. Bu tek-noloji sayesinde hastalarımıza son teknoloji işitme cihazlarımızla bera-ber kişiye özel sıfır hatayla üretimi ger-çekleştirilen kalıplarla hastalarımıza işitme cihazlarını teslim edeceğiz" dedi. Gelişen teknoloji ile birlikte işitme cihazında yaşanan yenilikleri, Starkey, Audifon ve Interton işitme cihazları-nı Türkiye'ye getirerek hastalarının hiz-metine sunan Duymer İşitme Cihazla-rı, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile kişiye özel işitme cihazı üretimine başladı.



EN GERÇEKÇI SES DENEYIMI

KİŞİYE özel olarak üretilmiş işitme cihazları ve kulak kalıplarının, bireyin kulak kanalının boyutuna, genişliğine, rezidüel hacmine bağlı olarak 3D atölyelerde imal edildiğini ve kişinin ihtiyaçlarına göre uyarlandığını belirten Salih Baz, "Özel atölyelerde üretilen işitme cihazları ve kulak kalıpları, kulağınızın anatomik şeklini alır. Bu sayede sesin akustik özelliklerini en net ve en doğru şekilde taşıyarak en gerçekçi ses deneyimini sunar. En yeni teknolojiyle üretimine başlanan kulak kalıpları ve montajları her zamankinden daha hızlı ve daha kolay şekilde üretilir" dedi.



5 YIL GARANTI AVANTAJIYLA 22 YILDIR

Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Salih Baz, "Şu anda Türkiye genelinde 100 şube ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Duymer olarak şimdiye kadar Danimarka ve Almanya'nın seçkin markaları olan İnterton ve Audifon markalarını hastalarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerikan Malı Starkey İşitme Cihazları'nı Türkiye'ye getirdik. Duymer olarak İnterton, Audifon ve Starkey markalarının Türkiye tek yetkili distribütörü olarak nano teknolojiye ve ileri teknojiye sahip işitme cihazlarını dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber tüm hastalarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.