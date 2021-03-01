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Haberler Yaşam İzmir hava durumu nasıl olacak? Son dakika yağış uyarısı! İşte 1 Mart Pazartesi hava durumu...

hava durumu nasıl olacak? Son dakika yağış uyarısı! İşte 1 Mart Pazartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) , , 'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile , ve Hatay çevrelerinin yağışlı; yurdun güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Mart Pazartesi hava durumu....

İzmir hava durumu nasıl olacak? Son dakika yağış uyarısı! İşte 1 Mart Pazartesi hava durumu...

01.03.2021, 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

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