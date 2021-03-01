Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
İzmir hava durumu nasıl olacak? Son dakika yağış uyarısı! İşte 1 Mart Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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