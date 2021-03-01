‘Karabağlar Belediyesi bizi mağdur ediyor’

KARABAĞLAR Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun, ilçede yapılması düşünülen ve planları askıya çıkartılan TOKİ konutlarına, 'Karabağlar'ın konuta ihtiyacı yok' diyerek itiraz etmesine tepkiler sürüyor. TOKİ'nin yapacağı konutlarda kurayla hak sahibi olan ve annesiyle birlikte iki oda bir evde, kira ödeyerek yaşayan 25 yaşındaki Ali Şan, belediyeye isyan etti. Şan, "Belediye bizi neden mağdur ediyor? Her yerde TOKİ konutları yapılırken Karabağlar Belediyesi'nin itiraz üstüne itiraz etmesi nedeniyle biz evimizin temelini dahi göremedik" dedi.

'ÖNCELİK ÜNİVERSİTE'

BELEDİYE Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Bu bölge için meclis kararı alındı ve tüm AK partili arkadaşlar da onay verdi. Ancak Karabağlar'da oluşan istek sonrası üniversite yapma kararı alındı. İlçede yeni konut bölgesine gerek yok. Şu anki konut stoğu 2050 yılına kadar yeter. Karabağlar'ın konuttan çok üniversiteye ihtiyacı var" dedi.