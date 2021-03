Kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde alınması gereken kırmızı et ihtiyacı daha çok olurken, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde bu ihtiyaç azalabilir. Hastalık durumu veya fiziksel aktivite durumu gibi kişisel faktörler de kırmızı et tüketim miktarının değişmesine neden olabilir. Besin gruplarının hepsinden yeterli miktarda düzenli tüketmek sağlıklı yaşamın temel şartıdır. Öğünlerin sıklığı kişiye göre ayarlanmalıdır. Önemli olan bu öğünlerde azar azar da olsa vücudun tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

BEYİNSEL GELİŞİM İÇİN

Dengeli beslenme kavramı, vücudu iyi tanıyarak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yeterli miktarda ve düzenli aralıklarla besin alınmasına olanak sağlamak olarak da açıklanabilir. İnsanoğlunun evrimleşme süresince beyin/ sinirsel organlarının gelişimi konusunda oldukça önemli olan et, iyi beslenen beyin fonksiyonları sayesinde bizi diğer canlılardan ayırmıştır. Avlanma ihtiyacı hisseden insanlar, hayvansal gıdalarla tanıştıklarından itibaren bunları en uygun şekliyle tüketerek beyinsel gelişimlerini artırmışlardır. İlerleyen günler hayvansal gıdaların besleyici özelliklerini kullanabilen insanoğlu ile daha uygar toplulukların kurulmasını sağlamış, yaşamı kolaylaştırıcı birçok gereç bu dönemlerde yapılmıştır. Etin zihinsel gelişime sağladığı faydalar insanoğlunu güçlü kılmış, doğan ihtiyaçlara daha kolay çözümler üretebilmelerini sağlamıştır.

TANSİYONU ETKİLEYEBİLİR

Kronik hastalığı olan kişilerin, et tüketiminde, sağlıklı insanlara nazaran biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları et tüketiminde en çok dikkat edilmesi gereken hastalıklardır. Aşırı miktarda veya uygun koşullarda pişirilmemiş etlerin tüketimi, tansiyonun aşırı yükselmesine neden olabilir. Etin içerisinde yer alan doymuş yağ oranının fazla olması kalp damar hastalıkları için sakınca yaratır, kullanımının dikkatle düzenlenmesi gerekir. Aşırı miktarda tüketilen et ve et ürünleri vücutta doymuş yağ oranının artışına neden olur. Bu yağ oranının artması, kalp damar sisteminden kaynaklanan hastalıklarda artışa neden olur. Etin içerisinde yer alan demir vücuda oldukça faydalıdır ancak fazla alımı sonucu vücuttaki kalsiyum emilimini azaltır. Aşırı et tüketimi ayrıca tansiyonun yükselmesine, şişmanlık ve insülin metabolizmasını etkileyeceği için de diyabet hastalığına neden olabilir. Hayvansal ürünlerin kullanılması özellikle çocukluk, büyüme, gelişme ve gebelik dönemlerinde hayati önem taşır. Ancak beslenmemizdeki et miktarı da çok iyi ayarlanmalıdır.



C VİTAMİNİYLE BİRLİKTE TÜKETİN

PIŞIRME yöntemlerinde tercih edilen kızartma, kavurma gibi teknikler etin sindirilmesini daha da zorlaştıracak ve mide asidinin normalden fazla salgılanmasına neden olacaktır. Et, zengin demir minarelleri barındırır. Ancak demirin emilimi için gerekli olan C vitamini ette bulunmaz. Et ile birlikte alınan C vitamini, etin en yüksek kalitede ve bozulmadan vücuda emilimini sağlamış olur. C vitamini en çok sebze ve meyvelerde bulunur. Uygun pişirme tekniği ile hazırlanan et ile birlikte yenilen yeşil salata hem midemizin sağlığı için hem de alınan demirin sağlıklı emiliminin sağlanması için oldukça önem taşır. Bunun yanı sıra et posalı olmayan bir besin maddesidir. Sindirimi oldukça zordur. Bir parça bifteğin sindirimi ortalama 8 saat sürer. Et ile birlikte tüketilen posalı besinler (en uygunu yeşil salata) bu tür problemleri önler.