Özlem’e vicdan davası

Kızı Ayşe Nazlı Kınacı'nın o gün 17.39 sıralarında, "Korkuyorum gelin beni alın" diyerek bulunduğu yerin konumunu ve bölgenin fotoğrafını, arkadaşı Özlem'e attığını söyleyen baba Altan Kınacı, "Özlem bu bilgileri o an bizimle paylaşsaydı kızım belki de şu an yaşıyor olacaktı. Özlem bize her gün 3-5 mesajı söyleyip zamanında bilgi vermedi. Bu yaptığı büyük vicdansızlık. Ne yapmak istediğini bilmiyorum ama hem Özlem hem de erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Ayşe Nazlı Kınacı'dan 14 Şubat'ta Alsancak'taki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış, genç kızın battaniyeye sarılı cesedi günler sonra Menderes'te ormanlık alanda bulunmuştu.

Kınacı'nın o gün tanıştığı Taylan Özgür İmal tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı.

FATİH ŞENDİL