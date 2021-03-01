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nasıl yapılır? Patlıcanlı volovan malzemeleri ve tarifi

Tadı ile damaklarda leziz bir tat bırakan tarifi yoğun olarak araştırılıyor. Yapımı da bir o kadar kolay patlıcanlı volovan özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Peki patlıcanlı volovan nasıl yapılır? Patlıcanlı volovan malzemeleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Patlıcanlı volovan nasıl yapılır? Patlıcanlı volovan malzemeleri ve tarifi

01.03.2021, 15:33

Patlıcanlı volovan nasıl yapılır? Patlıcanlı volovan malzemeleri nelerdir? soruları araştırılıyor. Tadı ve görünümü ile sofralarda kendine sıklıkla yer bulan patlıcanlı volovanın yapılışı da bir o kadar kolay. İşte patlıcanlı volovan tarifi...

PATLICANLI VOLOVAN NASIL YAPILIR?

Patlıcanlı volovan malzemeleri

12 milföy hamuru

2 patlıcan

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Süslemek için

Taze kekik

Patlıcanlı volovan yapılışı

Hamurları yumuşaması için 15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Yuvarlak bir kalıpla her bir hamurdan iki parça kesin. 12 tanesini kenarlardan 1 cm kalacak kadar daha küçük bir kalıpla ortasından keserek halka şekli verin. Halka şeklindeki hamurları yuvarlak hamurların üzerine yapıştırın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Hamurların kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Patlıcanları fırın ızgarasında ara ara çevirerek iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabuklarını soyup suyunu süzün ve bir kaseye alın. İçine sarımsak rendeleyin. Tahin, tuz, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. Karışımı volovanların içine doldurun. Üzerlerini taze kekik ile süsleyerek servis yapın.

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