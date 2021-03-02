KOCAELİ'DE bulunan iş adamlarının, kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandıkları ve dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunması sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

3'Ü SERBEST BIRAKILDI

OLAYLA ilgili inceleme başlatan polis ekipleri iş adamlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti.

TEKİRDAĞ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Fatih Hoca, tuzağa düşmedi.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ş.U. ve K.Y'nin ise, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ'daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi. Dolandırılmaya çalışılanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu ortaya çıktı. Şahısların Terim'den para istedikleri ancak dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim'in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.