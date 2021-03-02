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Vatandaşlar şifa için paça çorbacılarına akın etti

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme süreci kapsamında lokantalar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler hizmete açıldı. Aylardır kapalı olan lokantalar açılınca vatandaşlar şifa niyetine paça çorbasına akın etti.