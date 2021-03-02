Vatandaşlar şifa için paça çorbacılarına akın etti

Lokantaların 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar soluğu paça çorbacılarında aldı. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren lokantada sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme süreci kapsamında lokantalar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler hizmete açıldı. Aylardır kapalı olan lokantalar açılınca vatandaşlar şifa niyetine paça çorbasına akın etti.
02.03.2021, 18:32
Lokantaların 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar soluğu paça çorbacılarında aldı. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren lokantada sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi.
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