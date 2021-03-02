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Haberler Yaşam Vatandaşlar şifa için paça çorbacılarına akın etti

Vatandaşlar şifa için paça çorbacılarına akın etti

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme süreci kapsamında lokantalar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler hizmete açıldı. Aylardır kapalı olan lokantalar açılınca vatandaşlar şifa niyetine paça çorbasına akın etti.

Vatandaşlar şifa için paça çorbacılarına akın etti
İHA

02.03.2021, 18:32

Lokantaların 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar soluğu paça çorbacılarında aldı. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren lokantada sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi.

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