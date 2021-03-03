Müge Anlı canlı izle Atv 3 Mart Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 3 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Lösemi hastası Erman Akalp ailesini arıyor. İlik nakli için biyolojik ailesini arıyan Erman Akalp, Hatice Hanım'ın kardeşi mi? Erman ile ilgili önemli gelişme... Mersin Yenişehir'deki evlerinden kaybolan 15 yaşındaki Sıla'dan 7 gündür haber yok. 6 ay kadar önce kuzeni tarafından kaçırılmıştı. Sıla Uysal şimdi nerede? Sergen Uysal yayına bağlandı. Kendisinin 25 yaşında olduğunu şu an Sıla ile işinin olmadığını olay olduğu zaman Edremit'te olduğunu belirtti. Sergen Bey kendisini polis aradığını Cuma günü karakola gidip ifade verdiğini söyledi. Sıla ile 1 ay arkadaşlık yaptığını, yaşını öğrenince arkadaşlığı kestiğini sözlerine ekledi. Üç ay önce kestane toplamak için ormana gitti. 67 yaşındaki Fatma Çeri, Kütahya'da kayboldu. Yakınları köydeki çoban İsmail'den şüpheleniyor. Mervenur Polat cinayete mi kurban gitti? Bir çocuk annesi Mervenur Polat en son arkadaşının evinde görülmüştü. O eve çağrılarak tuzağa mı düşürüldü? İddiaların odağındaki Cüneyt kayıplara karıştı. Mervenur Polat'a kim, ne yaptı? Ailesi hayatından endişe ediyordu. İki aydır kayıp olan Gökhan bulundu.