Arkadaşını kurtarırken şehit oldu

Astsubay Bahri Uçuş ve beraberindeki tim, Hakkari kırsalında arazi taramasına çıktıkları esnada bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Küçük bir tepenin hemen arkasında saklanmaya çalışan teröristlerle göğüs göğse çatışmaya giren kahraman vatan evlatları ve astsubay Uçuş, 8 PKK'lı haini etkisiz hale getirdi.

Çatışma tüm şiddetiyle devam ederken astsubay Uçuş, ateş hattının ortasında kalan ve yardım isteyen silah arkadaşını almak için bulunduğu mevziden çıkarak yanına koştu. Etrafında seken mermilere aldırış etmeden yaralı arkadaşına ulaşan kahraman Bahri astsubay, bu esnada atılan bir el bombasının patlaması sonucu yardımına koştuğu silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

KAHRAMANCA ÇATIŞTI

Hakkari'de, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Astsubay Bahri Uçuş'un Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan annesi Hülya Uçuş, evladının teröristlerle göğüs göğse kahramanca çarpıştığını söyledi. Anne Uçuş, "Oğlum vatan için şehit oldu ve bu gururu bize yaşattı. Vatan ve en sevdiğimiz bayrağı kanıyla suladılar. Vatan sağ olsun" dedi. Oğlunun acısına 5 yıldır katlanmaya çalışan annesi Hülya Uçuş, oğlunun hiç görmediği evdeki odasını şehitten geriye kalan eşyalarla donattı.

ODASINI MÜZEYE ÇEVİRDİ

KUYUCAK ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Hülya Uçuş, evinin bir oğlunun şehit oğlunun hatıralarıyla adeta müzeye dönüştürdü. Şehit Astsubay Bahri Uçuş için yaptığı odada, oğlunun bebekliğinden askerlik dönemine kadar tüm fotoğraflar ile sivil ve meslek hayatında giydiği kıyafetleri, çocukluğundaki oyuncağı, fotoğrafının işlendiği perde, künyesi, silahı, cebindeki son parası, Türk bayrağına sarılı yatağı, şehadet belgesi, birliğinde tuttuğu notlar ve devlet övünç madalyasını saklayan ve onlarla özlem gideren şehit annesi Uçuş, oğlu olmadan geçen 5 yılı anlattı.

EVİNİ HİÇ GÖREMEDİ

ANNE Hülya Uçuş, oğlunun askerdeyken gönderdiği parayla evlerinin temelinin atıldığı gün oğlunu toprağa verdiklerini söyledi. Oğlunun oturdukları evi hiç görmediğini belirten anne Uçuş, "Oğlum hep bir evimiz olsun isterdi. Bu evin yapılması için askerdeyken para gönderdi. Cenazesinin defin olacağı gün evin temelini atacaktık. Ne yazık ki evin temelini atamadan oğlum kara toprağa girdi. Bu eve girmek oğluma nasip olmadı. Onun hiç giremediği odasını eşyalarıyla süsledik. Bazen odasının kapısının açıldığını ve kokusunun geldiğini hissediyorum. Oğlum için ne yapsak az" dedi.

"TEK İSTEĞİM PKK'NIN YOK OLMASI"

ŞEHİT annesi, oğlunun yaralı olmasına rağmen arkadaşına yardım etmeye gittiği sırada bomba patlaması sonucu şehit olduğunu belirterek, "Oğlum kahramandı, operasyonlarda asla geride durmadan hep önden giderdi. Benim oğlum korkusuz, kahraman bir yiğitti. Kendisi de sürekli 'şehit olacağım' diye bahsederdi. 'Allah beni o mertebeye ulaştırsın' diye dua ederdi. Duası da kabul oldu ve bize de bu gururu yaşattı. Onun için özlemek kelimesi en ağır kelime. Benim tek isteğim terör örgütü PKK'nın yok edilmesi. Devletimizin terörle mücadelesi beni sevindiriyor. Acımız biraz olsun ferahlıyor" diye konuştu.

'BU YOLDAN AYRILMAM' DEDİ

OĞLU için her zaman dualar ettiğini belirten anne Uçuş, şunları söyledi: "Acımı yüreğime gömdüm, oğlumun gururuyla yaşamaya devam ediyoruz. Ne mutlu bana vatan için bir evlat verebildim. Gitme dediğimde bana, 'Bu yoldan beni asla ayıramazsınız. Orada benim askerlerim var. Onları yalnız bırakamam. Oradaki askerlerimin anne ve babası benim' derdi. Oğlum vatan için şehit oldu. Vatan ve en sevdiğimiz bayrağı kanıyla suladılar. Vatan sağ olsun."

İHSAN KARATAŞ