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Haberler Yaşam Çatı katına 1 milyon liralık uyuşturucu serası kurdu!

Çatı katına 1 milyon liralık serası kurdu!

Çatı katına 1 milyon liralık uyuşturucu serası kurdu!

4.3.2021

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerin birinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan dairede uyuşturucu serası ele geçirildi.

HAVALANDIRMA sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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