Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5

ÇİN aşısı ile ilgili faz-3 çalışma sonuçları resmen açıklandı. Sinovac aşısı, koronavirüs hastalığından yüzde 83.5 oranında koruyor. Hastaneye yatış oranını ise yüzde 100 olarak önlüyor. Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la mücadelede, güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş, Türkiye, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Coronavac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı.

ÖLÜME RASTLANMADI

BU kapsamda, 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan basın toplantısında aşının etkinlik oranlarını Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova açıkladı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı. Hastaneye yatış engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince ölüme rastlanmadı.