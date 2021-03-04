Depremzede Gülçin umuda ‘adım’ atsın

İZMİR'DEKİ depremde 16 saat göçük altında kalan ve bir bacağını kaybeden Gülçin Aykut Soydan, protez bacak takılması için gereken bütçeyi karşılamak üzere valiliğe yardım kampanyası başvurusu yaptı.

Enkaz altında geçirdiği süreyi anlatan Soydan, "Oğlumu okula bırakıp Kızılay'da kök hücre bağışı yaptım. Daha sonra markete girdim. Kasaya geldim ve deprem gerçekleşti. Her zamanki gibi depremin olup biteceğini sandım ama öyle olmadı. Enkaz altı karanlıktı. Toz kokusu ve doğalgaz kokusu vardı. Etrafta ses çıkarabileceğimiz şeyler vardı ama metal bir şeylerin üzerine vurduğumda un gibi dağılıyordu. Yüzüğümle ses çıkarmaya çalıştım. 'Sesimizi duyan var mı?' dediklerinde aynı anda bağırarak yardım istedik. Sonra duydular ve bizi oradan çıkardılar. Ben enkazdan çok zor çıkarıldım. Ezilen çok fazla bölgem vardı. Oldukça sıkışmış bir vaziyetteydim. Sanırım üç kişi beni oradan çıkardı. Kolumun çok acıdığını hissettim ve hatta kolumun koptuğunu sandım."