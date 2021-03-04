İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Mart Perşembe hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, ülkenin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışların Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.