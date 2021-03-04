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'de hava nasıl olacak? 4 Mart Perşembe hava durumu...

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, 'nun güneyi, , , Hatay ve çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, 'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Mart Perşembe hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Mart Perşembe hava durumu...

04.03.2021, 09:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, ülkenin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışların Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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