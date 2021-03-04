Kocaoğlu’nun bir garip paylaşımı ortalığı karıştırdı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun twitter hesabından geçmişte CHP İl Başkanlığı görevinde bulunan ve partiden ihraç edilen Kemal Karataş'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yazısının linkinin paylaşılması bomba etkisi yarattı. Kocaoğlu'nun paylaşımının altına "Başkanım geri mi dönüyorsunuz?", "Keşke gitmeseydiniz" şeklinde yorumlar yapılırken, Kocaoğlu böyle bir paylaşımı yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Aziz Kocaoğlu, paylaşımı kendisinin yapmadığını ve silmek için uğraştığını belirtti. Paylaşımı bir türlü silemediğini aktaran Kocaoğlu, "Yeni hesap oluştur ve zaten hesabın var gibi uyarılar geliyor. Bu tür bir paylaşım yapmam söz konusu değildir. Zaten aktif kullanıcı da değilim" dedi. Bu arada Kocaoğlu ile birlikte belediyede geçtiğimiz dönem sosyal medya hesabını yönetenlerin de şifreyi bulmak üzere çalıştıkları kaydedildi. Tweet dün akşam saatlerine kadar silinemedi. Kocaoğlu'nun hesabından yazısı paylaşılan CHP İl eski Başkanı Kemal Karataş ise yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından "Bir tweet atılmış, ortalık karışmış. Bütün gece gülmekten kırılıyorum" paylaşımında bulundu.