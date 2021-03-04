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Haberler Yaşam Motorlu kuryelerden uyuşturucu testi talebi

Motorlu kuryelerden uyuşturucu testi talebi

Motorlu kuryelerden uyuşturucu testi talebi

4.3.2021

İZMİR'DE bir motorlu kuryenin uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiasıyla görüntüsü çekildi.

Görüntüde kuryenin ayakta durmakta güçlük çektiği ve baygın vaziyette olduğu görülürken, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, "Kuryelerde uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz" dedi.

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