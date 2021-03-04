İZMİR'DE bir motorlu kuryenin uyuşturucu etkisi altında olduğu iddiasıyla görüntüsü çekildi.
Görüntüde kuryenin ayakta durmakta güçlük çektiği ve baygın vaziyette olduğu görülürken, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, "Kuryelerde uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Nasıl bir şoför için psikoteknik belgesi taşınıyorsa, kuryelerin de uyuşturucu konusunda teste girmelerini istiyoruz" dedi.
Motorlu kuryelerden uyuşturucu testi talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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