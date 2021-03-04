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Haberler Yaşam Müge Anlı Atv canlı izle!

Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 4 Mart Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı Atv canlı izle!

04.03.2021, 10:28

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün izleyicisi ile buluşuyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. İşte 4 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki Sıla'dan 8 gündür haber yok. Kaçırdığı iddia edilen şüpheli kuzen ve annesi canlı yayında. Sıla 8 gündür nerede, kiminle? Güler Hanım Sergen'in kızını 14 gün alıkoyduğunu iddia etti. Sergen'in yazışmaları ortaya çıktı. Emine Hanım; kendisinin hep sustuğunu ama şimdi dinlenmesini istediğini Güler'in kızını soğan toplamaya götürdüğünü kızını evde bırakmasının yalan olduğunu söyledi. Sergen ilk kaybolma iddiasında dolayı kendisinin suçlandığını tüm köyün böyle anladığını ve kız ile bağını kopardığını ailesinin gidip kendisini şikâyet ettiğini açıkladı. 15 yaşındaki amcasının kızını kaçırmakla suçlanıyordu. Kuzen Sergen ifade işlemi için karakola götürülüyor. Uyuşturucuyla mücadelede ''Uyuma'' uygulaması tanıtıldı. Narkotik köpekleri Aleks ve Kuki stüdyoda... Mervenur Polat'ı en son onlar gördü. İş hanındaki o evde o gün neler yaşandı? Merve'ye kim, ne yaptı? Genç kızdan hala bir haber yok. Dün kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu.

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