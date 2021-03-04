Müge Anlı Atv canlı izle!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün izleyicisi ile buluşuyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. İşte 4 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki Sıla'dan 8 gündür haber yok. Kaçırdığı iddia edilen şüpheli kuzen ve annesi canlı yayında. Sıla 8 gündür nerede, kiminle? Güler Hanım Sergen'in kızını 14 gün alıkoyduğunu iddia etti. Sergen'in yazışmaları ortaya çıktı. Emine Hanım; kendisinin hep sustuğunu ama şimdi dinlenmesini istediğini Güler'in kızını soğan toplamaya götürdüğünü kızını evde bırakmasının yalan olduğunu söyledi. Sergen ilk kaybolma iddiasında dolayı kendisinin suçlandığını tüm köyün böyle anladığını ve kız ile bağını kopardığını ailesinin gidip kendisini şikâyet ettiğini açıkladı. 15 yaşındaki amcasının kızını kaçırmakla suçlanıyordu. Kuzen Sergen ifade işlemi için karakola götürülüyor. Uyuşturucuyla mücadelede ''Uyuma'' uygulaması tanıtıldı. Narkotik köpekleri Aleks ve Kuki stüdyoda... Mervenur Polat'ı en son onlar gördü. İş hanındaki o evde o gün neler yaşandı? Merve'ye kim, ne yaptı? Genç kızdan hala bir haber yok. Dün kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu.