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Haberler Yaşam Ödemiş Bozdağ’da kar yağışı sevindirdi

Bozdağ’da kar yağışı sevindirdi

Ödemiş Bozdağ’da kar yağışı sevindirdi

4.3.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'da dün akşam başlayan kar yağışı, çevreyi beyaz örtü ile kapladı. Bozdağ Mahallesi Muhtarı Hakkı Balcı, "Şu an itibarı ile kapalı yolumuz yok. Ekipler her zaman hazır bekliyor.Son kardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı hafta sonu Bozdağ'a bekliyoruz" dedi.
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