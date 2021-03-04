İZMİR'İN Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'da dün akşam başlayan kar yağışı, çevreyi beyaz örtü ile kapladı. Bozdağ Mahallesi Muhtarı Hakkı Balcı, "Şu an itibarı ile kapalı yolumuz yok. Ekipler her zaman hazır bekliyor.Son kardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı hafta sonu Bozdağ'a bekliyoruz" dedi.
Ödemiş Bozdağ’da kar yağışı sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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