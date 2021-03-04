Süreci anlatan Sancar, "Genel merkez tarafından Ankara'ya çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile odada görüştüm. Seyit Torun, telefonundan belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum.

'Bunu söyleyemeyiz' dediler. Şok oldum. Beni değil şantajcıları savundular. İstifa etmem için boş kağıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile.

İstenilmediğimi anladım ve imzamı atıp çıktım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp beni harcadı" dedi.



3 DOSYA İLE VURACAKLARDI

SÖZ konusu iddialarla ilgili eşcinsel olmadığını ispatlayacağını söyleyen Sancar, "Bana göre Genel Merkez yanlış yaptı. İstifamı istemek yerine birkaç gün daha bekleyip sonucu görmeliydiler. Genel Merkez, kendi kendini sıkıntıya soktu. Beni üç dosya ile vurmaya kalktılar. Ataşehir- Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, bir tecavüz vakası ve ardından eşcinsellik. Madem böyle ilişkilerim vardı, üçünü de bir günde mi buldunuz?

Parti içinde oynanan oyunun kurbanı oldum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

Teoman Sancar CHP'den istifa etti