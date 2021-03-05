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Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme

Son dakika... Başkan , Başbakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun da masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme

05.03.2021, 16:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 17:06

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun ele alındığı belirtiliyor.

KURMAYLAR DA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama da iki liderin gündemindeydi.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ
Başkan Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin AB sürecindeki son aşamayı Almanya Başbakanı Merkel ile değerlendirdi. Bu kapsamda AB'nin bundan sonraki süreçte daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi.

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