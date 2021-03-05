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Haberler Yaşam Izmir’e iki mavi boncuk

Izmir’e iki mavi boncuk

Izmir’e iki mavi boncuk

5.3.2021

KOVİD-19 ve deprem sonrasında kış sezonundaki nüfuslarının katbekat fazlasının yaşadığı Çeşme ve Seferihisar, ilçe bazlı yoğunluk haritasında 'mavi kod' alarak İzmir'in iki nazar boncuğu ilçesi oldu. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri vaka yoğunluğunun düşük olduğu "mavi kategori"de yer aldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Düşük risk grubunda olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" derken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da "Çeşme'yi mavide tutmak için her zamankinden daha çok özen göstereceğiz" ifadesini kullandı.
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