Sosyal medya fenomeni Eda Sakız: Arabanın bana kasti vurduğunu düşünüyorum!

Yakın zamanda trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Eda Sakız, arabanın kendisine kasti olarak vurduğunu düşündüğünü belirterek, " O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Ben önce arabanın ön camına çarptım, sonra da yere düştüm ve kafamı sert bir şekilde asfalta vurarak bayıldım. Gerçekten çok korktum, umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende." dedi.



Eda yeni şarkını yayınladın 14 Şubatta, özellikle seçtiğin bir gün müydü?

Özellikle seçtiğim bir gündü evet.



Lansmanın nasıl geçti? Lansmanına gelme konusunda bayağı sallayanlar oldu ne gideceğim Eda'nın lansmanına gibi. Bunlarla ilgili neler söylersin? Bu kişiler lansmanına katıldı mı?

Bunu diyen insanlar bir gün önce canlı yayın açıp Eda haklıydı ben Eda'yı savunamadım falan dediler. İnsanlar er ya da geç bir şeyleri görüyorlar artık canları sağ olsun onlar hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum artık. Ama şehitlerimiz olduğu için lansman yapmadım.



ARABANIN BANA KASTİ VURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM!



Bir trafik kazası geçirdin yakın zamanda. Kaza nasıl oldu? Sana vuran kişiyi yakalayabildiniz mi?

O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Üç kız arkadaşımla dışarı çıkmıştık taksiye binecektik ve yolun karşısına geçiyorduk. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Benim geçmemi özellikle bekledi gibi bir durum oldu. Ben önce arabanın ön camına çarptım sonra da yere düştüm ve kafamı asfalta o kadar sert vurdum ki içimden beyin kanaması geçirip ölüyorum diyerek kelime-i şehadet getirdim, bayılmışım zaten. İnsan o an anlayamıyor ne olduğunu ve ben ağrılarımı ertesi gün hissetmeye başladım. Vuran kişinin plakası kaçarken alındı ve evin önünde olduğu için kamera kayıtları da var o yüzden karakola gideceğim yüksek ihtimalle bulunur kim olduğu. Kazadan sonra da ilk defa buraya gelmek için dışarı çıktım ben bu arada. Gerçekten çok korktum umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende.





BANA VİCDANIMI KAYBETTİRDİ



En son hangi yakınından bir kötülük gördün?

Kötülük değil ama artık benim vicdanımı kaybettiren şöyle bir şey olmuştu; Mehmet Javeed! Nankörlük denince akıllara onun adı gelir! Benim için Mehmet gerçekten çok farklıydı böyle yapıyorum şu an çünkü bir o kadar da öfkeliyim ona. Herkesten çok daha farklıydı ve zaten insanlar da biliyorlar her konuda çok fazla destek oldum ona elimden geldiğince. Onun da bana destek olduğu yerler oldu ama ben onlara hep annelik yaptım, bana anne diyorlardı. Bir ya da iki yaş büyüğüm onlardan, evin yemeklerini yapardım, kıyafetleri yıkardım, ütülerdim falan. Ellerine diken batsa yanlarına ilk ben giderdim ama ben kaza geçirdim ve benim yanıma bile gelinmedi. Gelmediği gibi bir de yüzsüz milleti aratmış kıyafet istiyor, neymiş evde kıyafetleri varmış. Kıyafetlerini çöpe attım Mehmetçiğim oradan alırsın! Üzerinden etiketlerini bile çıkarmadığı kıyafetleri çöpe attım, çok mutluyum bir nebze rahatladı içim.



BENİ TEHDİT ETTİ!



Hastane olayından önce bir olayınız var mıydı peki? Acaba ondan sonra gelişen bir durum muydu bu?

Bu olayın tuhaf tarafı da şöyle: Bir arkadaş vardı şimdi adını vermeyeceğim ama biz onunla sürekli tartışıp barışıyorduk. O arkadaşım bana benimle kötü olma yoksa arkadaşlarından olursun deyip beni tehdit ediyordu. Bende gidip Mehmet'e söylemiştim Mehmet bak bana böyle bir şey söylüyor, beni sizinle tehdit ediyor çünkü sizin benim zaafım olduğunuzu biliyor diye. O zaman işte saçmalama öyle bir şey olamaz, ben seni kimselere değişmem, sen benim için şöylesin böylesin gibi konuşurken bir anda yok oldu aramızda hiçbir şekilde tartışma bile geçmemişken. Sadece aramadı, sormadı, yılbaşı oldu aranmadım, defalarca hasta oldum aranmadım, kaza geçirdim hastaneye kaldırıldım aranmadım, bir geçmiş olsun diye mesaj bile atılmadı.





Çevrende yakın olduğun insanlar bu konuyla ilgili neler söylüyorlar? Mesela ben Özgür Deniz Cellat'ın fikrini merak ediyorum açıkçası bu konuyla ilgili olarak.

Cellat ile iletişimimiz olmadı, bu konuyla ilgili konuşmadık. Kendisiyle de konuşmuyorum zaten. Yakınlarda bir yayın açıp Eda beni zamanında çok güzel savunmuştu ben onu savunamadım, devekuşu gibi kafamı gömdüm haklıydı demiş. Bunu demesi bile bana yetti açıkçası. İnsanların artık bir şeyleri görebilmesi, böyle kinini, öfkesini, hırsını kenara bırakıp objektif bir şekilde bakabilmesi hoşuma gitti. Ben de sadece canın sağ olsun dedim.



Müzik kariyerinde çok iyi bir noktaya gelsen sosyal medyayı bırakır mısın?

Bırakmam diye düşünüyorum çünkü bence müzik platformundaki her insanın aynı zamanda sosyal medyada da var olması gerekiyor. Şöyle bir durum var; benim şarkım yine bazılarına oranla güzel izlendi fakat sesi olmayıp şarkı yapanlar bir paylaşıyorlar on milyon yirmi milyon izleniyor, sonra bir bakıyorsunuz gerçekten çok iyi sesi olan bir sanatçı şarkısını yayınlıyor ve o kişinin aldığı izlenmenin yüzde birini alamıyor. Çünkü evet müzik platformunda var ama sosyal medyada kendini göstermiyor. Tabi sosyal medyadan gelip şarkı çıkaranlara karşı da büyük bir önyargı var. Biraz da haklılar çünkü yapmak için yapanlar ya da para için yapanlar çok var. Sanatı sanat için yapan insanlar, sanatı para için yapanları gördüğü zaman ister istemez sinir oluyorlar.



İNSANLARA PSİKOLOJİK ŞİDDET YAPMAYI BIRAKIN!

Seni sevmeyenlere ne söylemek istersin?

İnsanlara psikolojik şiddet yapmayı bırakın! Ben dalga geçebiliyorum ama geçenlerde bir magazin sayfasında gördüm; bir TikToker beni kimse sevmiyor diye intihar etti ona yazılan kötü yorumlar doğrultusunda. Klavyeden yazdığınız o yorumların insanları ne noktaya getirebileceğine iyi bakın ve boyutlarını düşünün, çünkü o insanın psikolojisini bilemezsiniz. Artık durmanız için illa birinin zarar mı görmesi gerekiyor? Ben artık kimsenin kimseyi linçlemesini istemiyorum. Kadına ve erkeğe yapılan psikolojik şiddete hayır demek istiyorum buradan.