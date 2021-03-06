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Haberler Yaşam AK Parti Efeler’den şehitler için lokma

AK Parti Efeler’den şehitler için lokma

AK Parti Efeler’den şehitler için lokma

6.3.2021

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı son günlerde terörle mücadelede görev yaparak şehit düşmüş askerler ve gaziler için hayır düzenledi. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Hasanefendi ve Meşrutiyet Mahalle teşkilatları tarafından son günlerde terörle mücadelede görev yaparak şehit düşmüş askerler ve gaziler için lokma ve aşure hayrı düzenlendi.

MEKANLARI CENNET OLSUN
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir de katılarak vatandaşa kendi elleri ile hayır dağıttı. Bugüne kadar vatan uğruna şehit düşen tüm askerlere Allah'tan rahmet dileyen Elbir, "Allah kabul etsin, tüm şehitlerimizin ve tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ihsan eylesin" dedi.

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