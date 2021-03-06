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Haberler Yaşam Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

bataryası bomba gibi patladı

Kısa sürede biten pilleri, bağımlıların adeta can damarlarını kesiyor. Merdivenaltı üretilen aletleri ve kablolar yüzünden sık sık büyük sıkıntılar yaşanıyor. Son görüntüler 'ın ilçesinden geldi. Cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya anbean yansıdı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
İHA

07.03.2021, 00:24

Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu'ya bıraktı.

Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı.

Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. Cep telefonu bataryasının patlama anı anbean görüntülendi.

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