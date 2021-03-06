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Haberler Yaşam Şenlik havasında zeytin fidanı dağıtımı

Şenlik havasında zeytin fidanı dağıtımı

Şenlik havasında zeytin fidanı dağıtımı

6.3.2021

ALİAĞA Belediyesi'nin kırsalda kalkınmaya ve üreticiye destek amacıyla başlattığı "Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi" kapsamındaki zeytin fidanı dağıtımları, mahallelerde şenlik havasında sürüyor.

ALİAĞA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında 10 günde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 580 çiftçiye 14 bin 500 adet zeytin fidanı teslim edildi. "Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi"nin ilk desteklemeleri olan zeytin fidanı dağıtım programına ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen tüm vatandaşlar dahil edildi.

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