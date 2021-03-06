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Haberler Yaşam “Tedbirlere uyalım koronayı yenelim”

“Tedbirlere uyalım koronayı yenelim”

“Tedbirlere uyalım koronayı yenelim”

6.3.2021

KONTROLLÜ normalleşme kapsamında yeniden kepenk açan esnafları ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Tedbirlere uyalım, korona virüsü hep birlikte yenelim" dedi. Başkan Kayda, esnaflara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak yeni normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

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