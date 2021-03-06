“Tedbirlere uyalım koronayı yenelim”

KONTROLLÜ normalleşme kapsamında yeniden kepenk açan esnafları ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Tedbirlere uyalım, korona virüsü hep birlikte yenelim" dedi. Başkan Kayda, esnaflara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak yeni normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.