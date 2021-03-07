3 büyük ilde vakalar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını açıkladı. İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, en düşük Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.